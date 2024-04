Duitse deelstaat wil digitale soevereiniteit, migreert 30.000 pc's naar LibreOffice

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein wil een digitaal soevereine werkplek voor ambtenaren creëren en heeft daarom besloten Microsoft Office op dertigduizend computers te vervangen door LibreOffice. Daarnaast zorgt het ook voor een betere it-security, aldus de deelstaat in de aankondiging. De digitaal soevereine werkplek die de deelstaat ambieert is gebaseerd op zes pijlers.

De eerste stap is het vervangen van Microsoft Office door LibreOffice. Vervolgens is het ook de bedoeling om Windows door Linux te vervangen. Daarna zullen Microsoft Sharepoint en Microsoft Exchange/Outlook worden vervangen door Nextcloud en Open Xchange/Thunderbird. Tevens zal Microsoft Active Directory het veld moeten ruimen voor een opensource-gebaseerde directory service. In plaats van Telekom-Flexport als telefoonoplossing wil de deelstaat hiervoor ook een opensource-gebaseerde oplossing.

"De overstap naar opensource-oplossingen is een belangrijke bouwsteen richting digitale soevereiniteit", zo stelt de deelstaat. "Het gebruik van opensourcesoftware heeft ook voordelen zoals verbeterde it-security, kosteneffectiviteit , databescherming en naadloze samenwerking tussen verschillende systemen. Volgens Dirk Schrödter, minister van Digitalisering van de deelstaat, zetten grote softwareleveranciers steeds meer applicaties in de cloud.

Hierdoor heeft de deelstaat geen controle over de data, waaronder de mogelijke dataoverdracht naar derde landen, aldus Schrödter. "Als land hebben we een grote verantwoordelijkheid richting onze burgers en bedrijven om ervoor te zorgen dat hun data veilig bij ons is en moeten we ervoor zorgen dat wij te allen tijde de controle over de it hebben die we gebruiken en we als staat onafhankelijk kunnen opereren. Het zorgen voor digitale soevereiniteit is net zo belangrijk als energiesoevereiniteit."