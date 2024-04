Firefox gaat samenwerking aan met zoekmachine Qwant: privacy prioriteit

Firefox is een samenwerking aangegaan met zoekmachine Qwant, die volgens Mozilla privacy van gebruikers en het blokkeren van trackers als prioriteit heeft. "Qwant is een op privacy-gerichte zoekmachine die gebruikers op de eerste plek zet en tegelijkertijd persoonlijke data beschermt. Door het blokkeren van trackers en advertenties helpt Qwant om je zoekresultaten neutraal en volledig te houden. Net als Firefox."

De zoekmachine heeft als slogan: "Qwant doesn’t know anything about you and that changes everything!" Mozilla stelt dat de ontwikkelaars van de zoekmachine toegewijd zijn aan het beschermen van de privacy van gebruikers en het beschermen van de gedecentraliseerde aard van het web. "Waar mensen controle over hun eigen online ervaring hebben."