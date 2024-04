Minister: belangrijk om digitale euro buiten eurozone te kunnen gebruiken

Het is belangrijk dat de digitale euro ook buiten de eurozone is te gebruiken en dit moet dan ook in het ontwerp en wetgeving worden meegenomen, zo stelt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën. Volgende week komt de Eurogroep bij elkaar om over de digitale euro te spreken in de context van de internationale ontwikkelingen op het gebied van Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Dat staat in de agenda die de minister met de Tweede Kamer deelde.

Er zal dan worden gekeken hoe landen buiten het eurogebied van CBDCs gebruikmaken. Van Weyenberg stelt dat het belangrijk is om een goed beeld te krijgen van deze internationale ontwikkelingen. In het voorstel van de Europese Commissie over de digitale euro wordt ook genoemd dat die tegenwicht kan bieden tegen CBDCs uit landen buiten de EU. "Als Europese burgers in grote mate CBDCs uit landen buiten de EU gebruiken, kan dit het gebruik en behoud van de euro namelijk onder druk zetten", legt de minister uit.

De bewindsman voegt toe dat het zwaartepunt van het voorstel van de Europese Commissie ligt op de voorwaarden voor de ontwikkeling en gebruik van de digitale euro in de eurozone, iets wat de meeste lidstaten ook het belangrijkste vinden. Van Weyenberg laat weten dat het kabinet de Europese Commissie steunt in het voorstel om zich vooral op betalingen in de eurozone te richten, maar dat zij het belangrijk vindt dat de mogelijkheden voor internationaal gebruik worden meegenomen in de wetgeving en in het ontwerp van een digitale euro. "Hierdoor is de wetgeving voor een mogelijke digitale euro toekomstbestendig."