ING: bijna veertig procent Nederlanders denkt dat AI banen gaat kosten

Bijna veertig procent van de Nederlanders denkt dat AI banen gaat kosten, maar niet hun eigen baan, zo stelt ING op basis van onderzoek onder duizend personen. Op de vraag welke impact AI de komende vijf jaar op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft antwoordt 38 procent dat AI per saldo banen laat verdwijnen. 28 procent denkt dat AI per saldo weinig impact heeft en negen procent denkt juist dat AI banen oplevert.

Veel werkenden denken niet dat AI direct ten koste zal gaan van hun eigen baan. Slechts één procent denk dat hun eigen baan zal verdwijnen. Bijna de helft van de werkenden (48 procent) verwacht dat door AI hun baan (deels) zal veranderen, een groep van 37 procent ziet geen of nauwelijks impact van AI op hun eigen job. Het geloof in baanbehoud is sterker onder respondenten die wat meer bekend zijn met AI en ook onder sommige beroepsgroepen zoals managers en technici.

"De verdere opmars van AI zal een flinke impact hebben op de arbeidsmarkt . Deze impact van AI zal zich waarschijnlijk niet beperken tot lager geschoolde werknemers en routinematige taken (zoals bij eerdere technologische revoluties vaak het geval was), maar zal zich uitstrekken tot werkenden van alle niveaus en een veel grotere variëteit aan typen werk raken", aldus ING.

Volgens de bank is vrees voor het verlies van een groot aantal banen, ondanks de brede impact op de arbeidsmarkt, niet gegrond. "Allereerst zal de verder opmars van AI tijd kosten en de impact stapsgewijs voelbaar worden. De arbeidsmarkt zal dus ook tijd hebben zich hieraan aan te passen", zo laat ING weten. Tevens claimt de bank dat AI zowel direct als indirect ook banen zal opleveren.