Tankstations gebruiken gezichtsscan voor aanschaf van sigaretten

Tankstations en andere verkooppunten in Nederland maken gebruik van gezichtsscanners om de leeftijd van klanten te bepalen die sigaretten willen kopen. Er zijn inmiddels honderd van dergelijke 'NIX18-automaten' in gebruik, zo meldt het AD. Met behulp van kunstmatige intelligentie maakt een camera in het apparaat een scan van het gezicht van de klant en bepaalt vervolgens of die ouder is dan 25 jaar of niet.

Klanten moeten wel akkoord hiervoor geven. Het systeem kijkt naar kenmerken zoals de huid en rimpels. Denkt het systeem dat de klant ouder is dan 25 jaar, dan kan die de sigaretten kopen. Zo niet, dan moeten klanten hun identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs in de automaat laten scannen. "De gegevens die worden waargenomen, worden onmiddellijk verwijderd uit het geheugen van de scanner, waardoor geen enkele relatie kan worden gelegd tussen de transactie en de scan", zo laat de fabrikant van het systeem tegenover het AD weten.

De krant meldt dat de Autoriteit Persoonsgegevens recent nog een advies heeft uitgebracht aan een bedrijf dat een dergelijk systeem op de markt wilde brengen. Daarin stelt de toezichthouder dat de inzet van het systeem onrechtmatig is. De fabrikant van de NIX18-automaat merkt op dat niemand verplicht is een gezichtsscan uit te voeren. "Dat is bij wet verboden." RTL Nieuws en Hart van Nederland maakten ook een item over de gezichtsscanner.