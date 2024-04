Notepad++ vraagt gebruikers om hulp bij offline halen 'parasitaire website'

De populaire broncode- en teksteditor Notepad++ heeft gebruikers om hulp gevraagd bij het offline halen van een 'parasitaire website'. Het gaat om de website 'notepad.plus' die zich in de kleine letters onderaan de pagina omschrijft als een 'onofficiële fan website'. Volgens Don Ho, maker van Notepad++, denken sommige gebruikers ten onrechte dat notepad.plus de officiële website van Notepad++ is.

"Deze website heeft een verborgen agenda. Het zit op elke pagina vol malafide advertenties. Deze advertenties proberen nietsvermoedende Notepad++-gebruikers te laten klikken, wat geld voor de eigenaren van de site oplevert", aldus Ho. Volgens de ontwikkelaar heeft notepad.plus als doel om verkeer van de legitieme Notepad++-website weg te leiden, wat de veiligheid van gebruikers in gevaar brengt en de integriteit van de community ondermijnt. Ho roept gebruikers dan ook op om de site als schadelijke website bij Google te rapporteren. De oproep lijkt succesvol, want notepad.plus is niet meer bereikbaar.