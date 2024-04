Grootschalige ransomware-aanval Amerikaans county begon met phishingmail

Een grootschalige ransomware-aanval op Jackson County in de Amerikaanse staat Missouri begon met een phishingmail, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Vanwege de aanval zijn meerdere, belangrijke afdelingen van het county gesloten en werd de noodtoestand afgekondigd. "Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het incident waarschijnlijk begon met een malafide e-maillink, waardoor een apparaat in ons netwerk gecompromitteerd raakte", aldus een woordvoerder tegenover KSHB 41 News.

Via het gecompromitteerde systeem kon vervolgens een deel van het netwerk met ransomware worden geïnfecteerd. Het county laat ook tegenover FOX4 weten dat een phishingmail de initiële infectievector was. Verdere details over de e-mail en het verloop van de infectie zijn niet gegeven. Het county is ook vandaag wegens de ransomware-aanval gesloten.