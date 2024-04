Juridisch adviseur krijgt taakstraf voor illegaal inloggen op Outlook werkgever

Een 44-jarige man die als juridisch en financieel adviseur werkzaam was en illegaal inlogde op de Outlook Web Access (OWA) omgeving van zijn werkgever is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is er sprake van een geautomatiseerd werk, en niet van een website zoals de advocaat van de man claimde.

De adviseur had binnen het bedrijf veel verantwoordelijkheden op ict-gebied. Zo had hij toegang tot de bedrijfsservers en inloggegevens met verhoogde beheerdersrechten. Vlak nadat hij ziek thuis kwam te zitten, hoorde hij van een collega dat zijn dienstverband beëindigd zou worden. De beëindiging van het dienstverband mondde uit in een arbeidsconflict.

De adviseur bekende dat hij in de OWA-omgeving had gezocht naar informatie die hij kon gebruiken voor de rechtszaak tussen hem en zijn werkgever. Ook logde hij in op de telefooncentrale van zijn werkgever en maakte daarbij screenshots van telefoongesprekken en kopieerde geluidsbestanden. Zo las hij vertrouwelijke correspondentie tussen zijn werkgever en diens advocaat, leveranciers en werknemers en heeft hij informatie over functioneringsgesprekken van werknemers gedownload.

De verdachte wordt verweten dat hij onrechtmatig heeft ingelogd op de OWA-omgeving van zijn werkgever. De advocaat van de man vindt dat hier geen sprake van is omdat het volgens hem enkel om een website (de gebruikersinterface) gaat. De rechtbank ziet Outlook Web Access meer dan alleen een website/gebruikersinterface en geeft aan dat er meerdere technische componenten nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de webversie van Outlook, zoals netwerkapparatuur, een besturingssysteem, de applicatielaag en de databaseservers.

Door op de systemen van zijn werkgever in te loggen en vertrouwelijke informatie over te nemen terwijl daar geen toestemming voor was, heeft de verdachte een zeer grove inbreuk gemaakt op de privacy van zijn werkgever en integriteit van de systemen, aldus de rechter. "Het misbruiken van verhoogde rechten is niet alleen een grote zonde tegen het vertrouwen en de integriteit, maar het vormt ook een bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de organisatie. Verdachte heeft zich hieraan schuldig gemaakt", zo staat in het vonnis. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het lange tijdsverloop van de rechtszaak besloot de rechtbank een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur op te leggen.