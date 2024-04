Kleine browsers melden toename marktaandeel door DMA-keuzescherm

Sinds Apple, Google en Microsoft door de Europese DMA-wetgeving zijn gedwongen om gebruikers een keuzescherm te tonen voor het kiezen van hun standaard browser, melden kleine browserleveranciers een toename van het marktaandeel, zo meldt persbureau Reuters. Vorige maand lieten Brave en Mozilla al weten dat het aantal gebruikers van hun browsers door het keuzescherm was toegenomen.

Nu melden de makers van de Aloha Browser een 250 procent toename van het aantal gebruikers. Ook Opera en DuckDuckGo laten weten dat hun marktaandeel is gegroeid, maar geven geen percentages of aantallen. Wel stelt Opera dat het de meeste groei ziet bij iPhone-gebruikers. Nog niet alle Europese gebruikers hebben het keuzescherm echter gezien. Mozilla schat dat pas negentien procent van de iPhone-gebruikers de update heeft ontvangen waarmee het keuzescherm wordt getoond. Ook DuckDuckGo laat weten dat de uitrol nog niet is afgerond.