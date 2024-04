Biden overweegt om aanklachten tegen Julian Assange te laten vallen

De Amerikaanse president Biden 'overweegt' om op verzoek van de Australische overheid de aanklachten tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange te laten vallen. Dat heeft Biden aan verslaggevers laten weten. De Australische premier Albanese noemt de uitspraak bemoedigend. De VS wil Assange aanklagen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij zit al jaren vast in een Britse cel, waar hij zich verzet tegen uitlevering aan de VS.

"Het is zeker bemoedigend en we hebben de zaak van Assange op elk overheidsniveau besproken en al onze diplomatieke mogelijkheden ingezet om op elk niveau te communiceren dat het tijd is om deze zaak te sluiten. Genoeg is genoeg", aldus Albanese tegenover Australische media. "Er wordt niets gewonnen met het gevangen houden van Assange, en we willen dat Assange terug naar huis kan keren."

Onlangs oordeelde het Britse hooggerechtshof dat Assange opnieuw in beroep mag tegen zijn uitlevering als de Amerikaanse autoriteiten niet voldoende garanties geven, zoals het niet opleggen van de doodstraf.