PVV, NSC en SGP willen dat nationale parlementen over digitale euro besluiten

De PVV, NSC en SGP willen dat nationale parlementen besluiten of de digitale euro wel of niet wordt ingevoerd, zo bleek uit een overleg van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken dat onlangs plaatsvond. Het staat echter al vast dat er binnen de EU met een gekwalificeerde meerderheid wordt gewerkt en Nederland geen veto heeft.

"Het is wat de PVV betreft al langer duidelijk dat er amper tot geen nut of noodzaak voor een digitale euro is", stelde PVV-Kamerlid Mooiman tijdens het overleg. Volgens Mooiman is het ontwerp van de digitale euro steeds verder beperkt, omdat verschillende stakeholders er risico's in zagen. "Maar toch gaat de Europese Commissie door. Ook is, ondanks goede voorstellen vanuit de Kamer daartoe, nog steeds onduidelijk hoe en of de privacy geborgd wordt. Ook is de exacte vorm nog onbekend. Daarnaast leven er zorgen in de maatschappij. Het brengt ook verdere afhankelijkheid van EU-instanties met zich mee."

Het PVV-Kamerlid merkte op dat de PVV de mogelijkheid wil scheppen om een pas op de plaats te kunnen maken, zodat er in het parlement een democratisch besluit kan worden genomen over het wel of niet invoeren van de digitale euro, wanneer deze klaar is. Mooiman kreeg bijval van NSC-Kamerlid Van Hijum. "Is de minister ook bereid om toe te zeggen dat het nationale parlement hierin uiteindelijk het laatste woord heeft?", stelde hij de vraag.

Van Hijum merkte op dat de discussie over de invoering van de digitale euro en wie hierover gaat al in verschillende nationale parlementen is gevoerd, onder andere in Duitsland, en dat dit daar ook geëist is. "Ik vind het dus niet zo heel gek om die vraag ook hier te stellen om te kunnen toetsen of er is voldaan aan al onze zorgen en randvoorwaarden die hier in een eerder stadium op tafel zijn gelegd", aldus het NSC-Kamerlid.

De SGP ziet de munt ook niet zitten. "Zoals bekend is de SGP geen voorstander van de digitale euro. We zien bij de Commissie een vrij positieve grondhouding. Wat de SGP betreft is het uiteindelijk een politieke keuze of we die digitale euro uiteindelijk gaan introduceren of niet. Wat ons betreft gebeurt dit bij voorkeur na goedkeuring door de nationale parlementen", liet SGP-Kamerlid Flach weten.

"Forum voor Democratie is hier faliekant tegen. Het voegt niks toe. Het drukt betere alternatieven uit de markt, bijvoorbeeld de bitcoin. En hoe je het ook wendt of keert, het ding is inherent programmeerbaar. Het wordt ook helemaal centraal aangestuurd. Dat zie je ook in de code die al is vrijgegeven door de Europese Centrale Bank", merkte FVD-Kamerlid Van Houwelingen op.

Hij voegde toe dat de FVD heel erg tegen is. "Mijn vraag aan de minister van Financiën is: komt er nog een "go/no-go"-besluit in het Europees Parlement? Weet hij dat? Is er dus nog een mogelijkheid om het uitrollen van die digitale euro tegen te gaan? Heeft de Nederlandse regering daar dan nog zeggenschap over of invloed op en in het verlengde daarvan dit parlement?"

Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën reageerde dat er nu wordt onderhandeld over de wetsvoorstellen die de juridische basis vormen voor een digitale euro. "De ECB kan dus ook niet in zijn eentje besluiten tot die digitale euro. Er vinden nu in het Europees Parlement en in de Raad onderhandelingen plaats over het wetgevende voorstel van de Europese Commissie. Dat is wetgeving met gekwalificeerde meerderheid, dus Nederland heeft geen veto."

De bewindsman voegde toe dat de positie van Nederland, hoe er wordt gestemd, met de Kamer wordt besproken. "De beslissing wordt dan genomen bij gekwalificeerde meerderheid en die geldt dan ook voor Nederland, of we nou wel of niet voor hebben gestemd." Volgens Van Houwelingen is de komst van de digitale euro al een voldongen feit. "Dus wat er ook gebeurt, die digitale euro komt er. De meerderheid zal dat willen. Dat staat nu al vast, wat wij ook doen. We kunnen hoog of laag springen."