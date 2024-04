Google lanceert zakelijke Chrome-versie voor zes dollar per maand

Google heeft een zakelijke versie van de Chrome-browser gelanceerd die meer security zou moeten bieden dan de standaardversie en zes dollar per maand per gebruiker kost. Chrome Enterprise Premium biedt allerlei opties die niet aanwezig zijn in 'Chrome Enterprise Core'. Het gaat dan om zaken zoals 'malware deep scanning', het filteren van url's gebaseerd op het soort website, bescherming tegen dataverlies en 'context aware access controls'.

Tevens biedt de betaalde Chrome-versie ondersteuning voor RDP, SCP, SSH en andere TCP-protocollen. Google claimt dat endpoint security door remote en thuiswerken een steeds groter wordende uitdaging is, alsmede door het gebruik van externe leveranciers en uitzendkrachten en de aanwezigheid van apparaten die niet door de organisatie zelf beheerd worden. De browser is volgens het techbedrijf door deze trends de plek om toezicht te houden en security af te dwingen.