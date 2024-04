Privacyzorgen voornaamste zorg patiënten bij gebruik van digitale zorg

Zorgen over de privacy is de voornaamste zorg van patiënten bij het gebruik van digitale zorg, zo blijkt uit de jaarlijkse e-healthmonitor van het RIVM. Volgens demissionair minister Helder van Volksgezondheid laten de resultaten en aanbevelingen van de monitor zien dat de inzet van digitale zorg in de zorg steeds normaler is. De e-healthmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd om te kijken hoe zorggebruikers en zorgverleners van digitale oplossingen gebruikmaken en dit ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als beeldbellen, chat- of appgesprekken en e-consulten.

Uit het onderzoek blijkt dat het e-consult nog steeds het meestgebruikte digitale communicatiemiddel is door huisartsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenzorg. Minder medisch specialisten en sociaal geneeskundigen werken met het e-consult. Vooral sociaal geneeskundigen werken er minder mee dan bij de vorige metingen in 2021 en 2022. Ook het werken met beeldbellen is bij de meeste zorgverleners lager dan bij de vorige metingen in 2021 en 2022. Een groot deel van het contact met de zorgverlener vindt, net als voorgaande jaren, niet digitaal plaats.

Zorggebruikers en mensen met een chronische aandoening die aan de e-healthmonitor deelnamen werd onder andere gevraagd welke belemmerende factoren ze ervaren bij het gebruik van websites, apps of wearables voor gezondheid en zorg. Dan maakt bijna de helft (49 procent) zich zorgen over hun privacy. Ook zorgen over de betrouwbaarheid van de gezondheidsinformatie is een veel genoemd zorgpunt.

Zorgverleners werd ook gevraagd of ze digitale toepassingen intensiever willen gaan inzetten in de toekomst. Dan noemen huisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen vooral het elektronisch uitwisselen van gegevens. Ook het verstrekken van digitale gezondheidsinformatie wordt veel genoemd.

"De resultaten en aanbevelingen van de e-healthmonitor laten zien dat de inzet van digitale zorg steeds normaler is in zorg en ondersteuning", aldus minister Helder. "Tegelijk laat de monitor zien dat het gebruik nog verder vergroot kan worden zodat ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ ook echt bereikt wordt."