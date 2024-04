DuckDuckGo lanceert eigen vpn-dienst, dataverwijdertool en id-fraudehulp

De op privacygerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft vandaag een eigen vpn-dienst, dataverwijdertool en id-fraudehulp gelanceerd. De drie diensten zijn onderdeel van één abonnement dat tien dollar per maand of 99 dollar per jaar kost. Op dit moment is DuckDuckGo Privacy Pro alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar het is de bedoeling om het abonnement in de toekomst in andere regio's aan te bieden.

DuckDuckGo laat weten dat het de vpn-dienst zelf heeft ontwikkeld en beheert. "We houden geen logs van je vpn-activiteiten bij. Dit houdt in dat we niet in staat zijn om wat je met de DuckDuckGo VPN doet aan jou als individu te koppelen - of aan iets anders dat je op DuckDuckGo doet, zoals zoeken." Op dit moment zijn er vpn-servers in de VS, Canada en Europa beschikbaar. De vpn-dienst maakt gebruik van het WireGuard-protocol en dns-verzoeken gaan automatisch via de vpn naar dns-servers van DuckDuckGo zelf.

Het tweede deel van het abonnement betreft 'Personal Information Removal' waarmee gebruikers hun persoonlijke informatie bij datahandelaren en personenzoekmachines kunnen laten verwijderen. Dan is er nog de 'Identity Theft Restoration' dienst. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen daarmee hun kredietscore laten herstellen, identiteitsdocumenten opnieuw aanvragen en bij het betwisten van frauduleuze transacties ondersteuning krijgen. Eerder deze week stelde DuckDuckGo nog dat online privacy niet iets is voor mensen die iets te verbergen hebben, maar een mensenrecht.