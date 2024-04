PVV vraagt minister om bescherming rekeninghouders tegen 'hackers met AI'

De PVV heeft demissionair minister Van Weyenberg van Financiën gevraagd om de bescherming van rekeninghouders tegen 'hackers die gebruik maken van AI'. Aanleiding is berichtgeving van De Telegraaf vorige week. De krant kwam met een artikel genaamd 'Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake: ’Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening’'.

Daarin wordt het gebruik van malware door een groep genaamd GoldFactory beschreven. "Cybercriminelen hebben een nieuwe manier gevonden om geld te stelen. Ze kunnen gezichten van telefoongebruikers stelen en zo toegang krijgen tot hun bankrekening om die te plunderen", aldus de krant. "Via phishing installeren dat soort kwaadaardige programma’s zich ongewild en vaak ongemerkt op telefoons. De hackers hebben vervolgens toegang tot de gegevens op dat apparaat, zoals inloggegevens, de vingerafdruk en gezichtsscan die mensen gebruiken om hun telefoon en apps te ontgrendelen."

In de uitleg van securitybedrijf Group-IB over GoldFactory, waar Security.NL twee maanden geleden over berichtte, wordt een andere werkwijze beschreven. Aanvallers weten slachtoffers zover te krijgen dat die zelf de malafide app installeren. Dit gebeurt niet onopgemerkt. Eenmaal actief kan de malafide app sms-berichten onderscheppen, maar ook om het identiteitsdocument van slachtoffers vragen.

Tevens zal de malware het slachtoffer vragen om een video van zichzelf op te nemen. De opgenomen video wordt dan bij 'face-swapping artificial intelligence services' gebruikt voor het maken van deepfake video's. Via deze deepfake is het dan mogelijk om de bankcontrole te omzeilen en fraude bij banken te plegen, aldus Group-IB. De malware was door het securitybedrijf alleen in Thailand en Vietnam aangetroffen.

De berichtgeving is aanleiding voor PVV-Kamerlid De Vree om Kamervragen aan minister Van Weyenberg te stellen. De eerste vraag betreft of de minister bekend is met het artikel van De Telegraaf. "Hoe ziet de minister erop toe dat rekeninghouders beschermd worden tegen hackers die gebruik maken van AI?", vraagt De Vree vervolgens. Van Weyenberg heeft drie weken om met een reactie te komen.