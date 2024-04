Wetsvoorstel voor behoud van contant geld eind dit jaar naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer dat ervoor moet zorgen dat contant geld beschikbaar en bereikbaar blijft wordt naar verwachting aan het eind van dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend, zo meldt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Op een conceptversie van het voorstel dat eerder dit jaar ter consultatie werd aangeboden kwamen 44 reacties.

Volgens een uitleg van het conceptwetsvoorstel wordt door de opkomst van digitale betaalmethoden en het beleid van banken op dit gebied contant geld steeds minder gebruikt. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt echter dat zo'n 2,6 miljoen Nederlanders niet geheel zelfstandig hun (digitale) bankzaken regelen. "Daarnaast heeft iedereen die in Nederland deelneemt aan het betalingsverkeer, profijt van de terugvalfunctie van contant geld bij pinstoringen", zo laat de uitleg verder weten. Een andere groep die wordt genoemd waarvoor cash belangrijk is, zijn mensen die graag met contant geld betalen of de mogelijkheid willen behouden om dat te doen. >

"Het is van groot belang dat burgers en bedrijven contant geld kunnen blijven gebruiken vanwege de belangrijke maatschappelijke functies die contant geld vervult. Contant geld draagt bij aan een inclusief betalingsverkeer en is een terugvaloptie bij grote storingen in het girale betalingsverkeer", laat de uitleg weten. Daarin staat ook dat via het wetsvoorstel de 'chartale keten' zo moet worden ingericht en bekostigd dat contant geld op de lange termijn als betaalmiddel bruikbaar blijft.

Acceptatieplicht

Het publiek kon tot begin vorige maand op de conceptversie reageren, wat 44 reacties opleverde, waarvan er 38 openbaar zijn. Daarin wordt onder andere gepleit voor een acceptatieplicht. "Contant geld is een wettig betaalmiddel. Wij vinden dat je in beginsel overal met contant geld moet kunnen betalen. Uit cijfers blijkt dat dat in 96 procent van de gevallen ook mogelijk is. Wij willen dat deze situatie op zijn minst niet verslechtert", zo stellen verschillende consumenten- en seniorenorganisaties

De organisaties vinden dat alleen in uitzonderlijke gevallen, vanwege veiligheid, er kan worden besloten om contant geld te weigeren. "In die gevallen dient de consument vooraf op de hoogte te zijn gebracht dat contant geld niet geaccepteerd wordt. Instellingen met een lokale monopoliepositie, zoals gemeentehuizen, ziekenhuizen, apotheken en openbare gelegenheden zoals bibliotheken moeten ten alle tijden contant geld accepteren."

Minister Van Weyenberg laat weten dat alle reacties en adviezen nu worden bestudeerd en verwerkt. "Ik streef ernaar om het wetsvoorstel voor het zomerreces aan de ministerraad aan te bieden, met het oog op instemming met de adviesaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State", aldus de bewindsman. Wanneer dat advies is uitgebracht en verwerkt, kan het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend, wat eind dit jaar zou moeten zijn, aldus de minister.