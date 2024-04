Politie reed afgelopen maanden honderden keren naar slachtoffers cybercrime

De politie Oost-Nederland reed de afgelopen maanden honderden keren direct naar slachtoffers van cybercrime zodra die melding hadden gedaan. In de meeste gevallen ging het om mensen die slachtoffer van bankhelpdeskfraude waren geworden. Het direct rijden op een melding is onderdeel van een initiatief genaamd de 'Digitale Meldkamer' dat begin dit jaar voor mensen in Gelderland en Overijssel beschikbaar kwam. Gisteren maakte de politie bekend dat slachtoffers van cybercrime in heel Nederland voortaan direct kunnen bellen.

"Ik werkte tot voor kort op een basisteam en verbaasde mij erover dat we wel rijden op een melding diefstal van een blikje fris en een broodje, maar dat mensen die voor duizenden euro’s zijn opgelicht een afspraak moeten maken of worden verwezen naar de mogelijkheid tot online aangifte", zo stelt Sander Hoed, één van de initiatiefnemers. De 'Digitale Meldkamer' is een werktitel, want meldingen gaan gewoon via de reguliere meldkamer.

In de eerste drie maanden dat de 'Digitale Meldkamer' bij de politie Oost-Nederland wordt toegepast werd er ruim driehonderd keer gereden op een melding over digitale criminaliteit. In 68 procent van de meldingen ging het om bankhelpdeskfraude. De politie kan ook langskomen in het geval van helpdeskfraude, WhatsAppfraude, ransomware, sextortion en ceo-fraude. In het geval van aan- en verkoopfraude, bijvoorbeeld via online veilingsites, komt de politie niet langs.