Demissionair kabinet wil door met verbod op cashbetalingen boven 3000 euro

Het demissionaire kabinet wil door met het verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro, ook al heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel waar dit onderdeel van uitmaakt controversieel verklaard. "Met het controversieel verklaren van onderwerpen wordt voorkomen dat het kabinet 'over zijn graf heen regeert'. Of met andere woorden: dat het aftredende kabinet nog snel even voor de verkiezingen omstreden zaken regelt, zonder dat de kiezers er aan te pas komen", aldus de uitleg van Parlement.com.

Vorig jaar verklaarde de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen controversieel. Daarop lieten de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën afgelopen oktober weten de verdere besluitvorming rond dit wetsvoorstel aan het nieuwe kabinet te laten. Daar komt demissionair minister Weyenberg van Financiën nu op terug. "Ik vind het om twee redenen onwenselijk om de besluitvorming over het wetsvoorstel verder uit te stellen", aldus de bewindsman (pdf).

Het wetsvoorstel, dat eind 2022 bij de Tweede Kamer werd ingediend, bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Het gaat onder andere om een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf drieduizend euro in contant geld te verrichten. De vier bepalingen uit het voorstel zijn echter niet meer verenigbaar met het Europese AML-pakket voor de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, aldus Van Weyenberg. Het Europese wetgevingsproces rondom het AML-pakket is nog niet afgerond. Het Europees Parlement moet hier later deze maand nog over stemmen.

Daarnaast wijst Van Weyenberg naar het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) dat halverwege 2022 bij de Europese Commissie werd ingediend. Het plan telt tientallen hervormingen en investeringsplannen die Nederland zal doorvoeren. Eén daarvan betreft een nationale limiet op contante betalingen boven de drieduizend euro. Het kabinet claimt dat dit witwassen moet tegengaan. Als Nederland het verbod op cashbetalingen vanaf drieduizend euro niet zou invoeren, zou het land 600 miljoen euro Europees geld mislopen, aldus de minister. Die wil nu via een 'nota van wijziging' alsnog het verbod doorvoeren. Mocht de nota worden aangenomen, zou die op 1 januari 2026 in werking kunnen treden. Op 24 april is er in de Tweede Kamer een commissiedebat over het plan van het kabinet.