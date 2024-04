Thunderbird voor Android krijgt support voor Exchange-protocol

Thunderbird voor Android krijgt net als de desktopversie van de e-mailclient support voor het Exchange-protocol. Dat hebben de ontwikkelaars bekendgemaakt. Op dit moment is het mogelijk om via een betaalde extensie Exchange-accounts via Thunderbird te beheren, maar het wordt niet standaard vanuit de software aangeboden. De ingebouwde support van het protocol wordt mogelijk doordat Thunderbird ondersteuning van de Rust-programmeertaal krijgt.

Door middel van een zogenoemd 'Rust crate' kan het Exchange-protocol straks binnen de e-mailclient worden gebruikt. Deze Rust crates, die oorspronkelijk voor de desktopversie zijn bedoeld, zullen straks binnen de Androidversie als gedeelde libraries hergebruikt kunnen worden. Thunderbird heeft nog geen Androidversie, maar daar wordt al enige tijd aan gewerkt. Deze versie wordt gebaseerd op de e-mailclient K-9 Mail.

Zodra Thunderbird voor Android beschikbaar komt zal K-9 nog voor een jaar of twee worden ondersteund. Vanwege 'Android security' zullen gebruikers handmatig van K-9 Mail naar Thunderbird voor Android moeten migreren. Wel onderzoeken de ontwikkelaars de mogelijkheid van een eenvoudig te gebruiken migratietool. Wanneer Thunderbird voor Android precies klaar is, is onbekend. Wel zal de e-mailclient naast de Google Play Store ook in de F-Droid store worden aangeboden.