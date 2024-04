OM eist celstraf tegen oud-parkeerhandhaver voor lekken kentekengegevens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een voormalige parkeerhandhaver uit Helmond een gevangenisstraf van veertien maanden geëist, waarvan vier voorwaardelijk, voor het lekken van kentekengegevens aan derden. Volgens het OM heeft de vrouw zich schuldig gemaakt aan computervredebeuk en schending van het ambtsgeheim.

De vrouw had als parkeerhandhaver toegang tot de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Op die manier kon ze inzien welke eigenaren aan voertuigen gekoppeld zijn. De Rijksrecherche ontdekte dat de verdachte, zonder dat het nodig was voor haar werk, meerdere kentekens opvroeg en de resultaten met anderen deelde, wat tegen de regels in is. Het ging onder meer om namen en adressen van de eigenaren.

Het OM verwijt de vrouw ook dat ze computervredebreuk heeft gepleegd, omdat ze in 2021 en 2022 doorging met het bevragen van kentekengegevens terwijl ze geen boa en parkeerhandhaver meer was. Het ging toen om 61 opgevraagde kentekens, waarbij er in negentien gevallen gebruik was gemaakt van het account van een collega. De praktijken van de vrouw kwamen aan het licht tijdens een landelijk onderzoek naar het gebruik van Anom-telefoons. Dit waren cryptotelefoons die door de FBI aan criminelen werden geleverd.

De opsporingsdienst kon zo met chatgesprekken van criminelen meelezen. De informatie werd met allerlei opsporingsdiensten gedeeld, waaronder de Nederlandse politie, wat in 2021 leidde tot een groot aantal doorzoekingen aan aanhoudingen door heel Nederland. Twee geïdentificeerde Anom-gebruikers hadden veel interesse in voertuigkentekens en dat spoor leidde naar de vrouw uit Helmond.

De twee Anom-gebruikers werden vorig jaar juli veroordeeld tot celstraffen van 10 en 11 jaar wegens betrokkenheid bij de productie van drugs. Volgens het OM werden de kentekens door de vrouw met criminele intenties opgevraagd. Opvallend vaak zocht de verdachte gegevens op van Audi’s RS4 en RS5. De politie had in 2018 al een rapport opgesteld over de risico's als de vrouw als boa zou worden ingezet. Om die reden was ze bij verschillende gemeenten niet welkom.

Het OM stelt dat de vrouw op ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van haar bijzondere positie als buitengewoon opsporingsambtenaar en niet nadacht over de risico’s die burgers lopen als hun privégegevens in handen komen van criminelen. "De verdachte heeft het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de integriteit van de overheid en haar ambtenaren ernstig geschaad", aldus de officier van justitie. De rechter doet op 30 april uitspraak.