Apple maakt webdistributie van iOS-apps beschikbaar binnen EU

Apple heeft het mogelijk gemaakt voor Europese iPhone-bezitters om iOS-apps nu ook buiten de App Store via een website te downloaden, maar het aantal apps dat hier gebruik van kan maken is beperkt. Door de Europese Digital Markets Act (DMA) moet Apple het aanbieden van apps buiten de App Store mogelijk maken. Naast alternatieve appstores kwam Apple ook met het 'web distribution' model.

Het stelt hier echter zulke eisen aan, dat veruit de meeste app-ontwikkelaars er geen gebruik van kunnen maken. Ontwikkelaars komen namelijk alleen in aanmerking voor webdistributie als ze al een app in de Apple App Store hebben die meer dan een miljoen keer is geïnstalleerd en de ontwikkelaar al minimaal twee jaar een goede reputatie in het Apple Developer Program heeft.

Critici stellen dat de eis van één miljoen installaties niet willekeurig is, omdat Apple na de eerste miljoen installaties van een app vijftig eurocent per installatie krijgt. Om webdistributie technisch mogelijk te maken biedt Apple goedgekeurde ontwikkelaars toegang tot verschillende API's waarmee de apps vanaf een website kunnen worden aangeboden. Webdistributie is nu beschikbaar in de tweede bètaversie van iOS 17.5 en App Store Connect, zo heeft Apple zelf aangekondigd.