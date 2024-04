Minister: datalek schaadt vertrouwen in Europol en brengt personeel in gevaar

Het datalek bij Europol waarbij persoonlijke informatie van topfunctionarissen op straat belandde schaadt het vertrouwen in de instelling en brengt ook de privacy en veiligheid van de betreffende medewerkers in gevaar, aldus demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Eind maart meldde Politico dat vorig jaar gevoelige documenten die zich bevonden in een kluis in het hoofdkwartier van Europol in Den Haag zijn verdwenen, wat voor een crisis bij de Europese opsporingsdienst zorgde.

Het ontbreken van de dossiers werd afgelopen september ontdekt. Volgens bronnen die met Politico spraken zijn sommige van de verloren dossiers door een burger in een openbare plek aangetroffen, die ze vervolgens naar een lokaal politiebureau bracht. "Ik betreur dat bestanden met de persoonlijke informatie van topfunctionarissen van Europol zijn verdwenen. Dit is altijd zorgelijk. Het schaadt niet alleen het vertrouwen in de instelling, maar het brengt ook de privacy en veiligheid van topfunctionarissen in gevaar", aldus de minister in een reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA (pdf).

Yesilgöz werd op 7 september vorig jaar over het datalek ingelicht. De Raad van Bestuur van Europol, waarvan Nederland deel uitmaakt, werd in oktober op de hoogte gebracht. Momenteel wordt door Europol onderzocht hoe het datalek heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek richt zich ook op het niet naleven van professionele verplichtingen door Europol-medewerkers. Het gaat dan met name om de toegangscontrole tot de betrokken administratieve personeelsdossiers en hoe snel het datalek werd gerapporteerd. Het veiligheidsonderzoek zal in de loop van dit jaar worden afgerond, aldus de minister.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zegt Europol passende maatregelen te zullen nemen om herhaling te voorkomen en de integriteit van haar gegevens te waarborgen. De Europese opsporingsdienst heeft ook aangegeven dat inmiddels organisatorische verbeteringsmaatregelen bij de HR-afdeling in gang zijn gezet. Zo worden de HR-processen beoordeeld en het beheer van personeelsdossiers doorgelicht.