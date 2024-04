Kabinet komt niet met algemene strategie voor inzet 'cameraschild'

https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-surveillance-jeremy-bentham



Bentham didn’t want the panopticon to be a tool for oppression, and in fact its failure eventually led him to develop a type of anti-panopticon later in life – where a minister sits in an exposed room and is surrounded by members of the public who listen and ask questions.



The idea is that this transparency holds power to account, because the most dangerous people in society can be rulers. It is important that they, as well as prisoners, workers and children, feel watched.

Verkeerde naamgeving een schild beschermd je tegen een aanval, dit "schild" is alleen voor achteraf.Camera Panopticon dekt de lading beter maar is iets te duidelijk in het doel. Ze zouden naar de uitvinder hiervan moeten luisteren en camera's bij alle politici ophangen plus alle locatie gegegevens van ze openbaar inzichtelijk maken; om een gebalanceerd systeem te maken.