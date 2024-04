Overheid gaat risico's Nuctech-scanner voor staatsveiligheid opnieuw toetsen

De overheid gaat opnieuw toetsen of de Nuctech-scanners die de douane gebruikt een risico voor de nationale veiligheid vormen. Dat heeft demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën laten weten (pdf). Aanleiding is de wens van de douane om de scanners aan het eigen netwerk te koppelen. Op dit moment zijn de centrale scan- en detectienetwerken gescheiden van het douane-netwerk.

De Vries reageerde op Kamervragen van de VVD. De partij wil dat de douane stopt met het gebruik van de scanners omdat die een risico voor de staatsveiligheid zouden vormen. De Belgische Raad van State oordeelde vorig jaar juni dat er veiligheidsrisico’s kleven aan het gebruik van de Chinese apparatuur en de fabrikant bij aanbestedingen mag worden geweerd. De Belgische douane blijft met de scanners werken, maar die zijn wel van alle netwerken losgekoppeld.

De staatssecretaris merkt op dat de scanapparatuur zelf geen informatie bevat die vanwege de nationale veiligheid vertrouwelijk moet blijven. Daarnaast kan er door de netwerkscheiding geen toegang tot vertrouwelijke informatie worden verkregen, gaat De Vries verder. TNO deed onderzoek naar de scanners en kwam tot de conclusie dat de douane die op dit moment kan blijven inzetten zonder dat de nationale veiligheid in gevaar komt.

De douane werkt inmiddels aan algoritmiek waarvoor een koppeling nodig kan zijn tussen de scanapparatuur en het netwerk van de douane. Hierdoor zouden de scanners dus op een andere manier worden ingezet. Er vindt daarom nu een hertoets plaats om mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid opnieuw te beoordelen. "Bij dat onderzoek is de veiligheidsketen betrokken. Aan de hand van de conclusies van deze hertoets zal dan ook opnieuw worden geoordeeld of scanapparatuur bij de Douane ook in de beoogde toekomstige situatie veilig ingezet kan worden", aldus De Vries.