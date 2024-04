'EU-privacytoezichthouders zetten streep door Meta's 'betaal of oké' model'

Het 'betaal of oké' model van Meta biedt geen geldige wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens voor gerichte advertenties, zo stellen de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB. Dat laat Politico weten. De European Data Protection Board (EDPB), dat uit alle Europese privacytoezichthouders bestaat, komt deze week met een opinie over het 'betaal of oké' model van Meta.

Politico citeert de EDPB, die stelt dat grote online platforms in de meeste gevallen niet aan de vereisten voor geldige toestemming voldoen als ze gebruikers alleen een binaire keuze bieden tussen toestemming geven voor het verwerken van persoonlijke data voor gerichte advertenties of het betalen van een bedrag. "Meta heeft geen opties meer in de EU. Het moet gebruikers nu een echte ja/nee optie geven voor gerichte advertenties", zegt privacyactivist Max Schrems. "Het tracken van mensen voor advertenties vereist een duidelijke 'ja' door gebruikers."

Schrems benadrukt dat de opinie zelf nog openbaar moet worden en waarschijnlijk alleen een startpunt in een verdere discussie is. "Meestal kunnen fundamentele rechten niet worden "verkocht" of alleen voor een bedrag worden verkregen. De EDPB is vooralsnog in een vacuüm tot een beslissing gekomen, zonder onafhankelijk en uitgebreid bewijs over hoe een 'betaal of oké' model inbreuk maakt op de echt vrije keuze van gebruikers." Meta rekent 10 euro per maand per account. Gebruikers die niet willen of kunnen betalen gaan er automatisch mee akkoord dat ze hun data laten verwerken voor gepersonaliseerde advertenties.