'Europese ministers willen eigen accounts uitzonderen van chatcontrole'

Europese ministers willen hun eigen accounts uitzonderen van de chatcontrole waar in EU-verband over wordt onderhandeld, zo meldt Patrick Breyer, Europarlementariër voor de Piratenpartij, op basis van een gelekte versie van het voorstel. "Het feit dat Europese ministers van Binnenlandse Zaken politieagenten, militairen, inlichtingenofficieren en zelfs zichzelf willen uitzonderen van chatcontrolescans, bewijst dat ze precies weten hoe onbetrouwbaar en gevaarlijk de snooping-algoritmes zijn die ze op ons burgers willen loslaten."

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. Onlangs kwam de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijeen, waarbij ook de CSAM-verordening aan bod kwam. EU-voorzitter België presenteerde toen een nieuw tekstvoorstel over de verordening. Daarbij zou er een 'meer proportionele' aanpak worden gekozen. Iets wat niet het geval is, zo stelde burgerrechtenbeweging EDRi onlangs op basis van een gelekte versie van het voorstel.

Nu is er een nieuwere versie van het voorstel gelekt en daarin wordt voorgesteld om voor allerlei soorten accounts uitzonderingen te maken. "De regelgeving zal niet van toepassing zijn op professionele overheidsaccounts die diensten of delen van diensten gebruikt door de staat voor nationale veiligheidsdoeleinden, het handhaven van de openbare orde of militaire doeleinden", zo valt te lezen (pdf).

"Ze lijken bang te zijn dat zelfs militaire geheimen zonder enige link met kindermisbruik op elk moment in de VS terecht kunnen komen. De vertrouwelijkheid van overheidscommunicatie is zeker belangrijk, maar hetzelfde moet gelden voor de communicatie van bedrijven en natuurlijk burgers", merkt Breyer op. "Dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken weigeren om best practices te ontwikkelen voor het voorkomen van kindermisbruik, maakt het officiële doel van kinderbescherming belachelijk. Het kan niet duidelijker zijn dat het doel van dit voorstel China-achtige massasurveillance is en geen betere bescherming voor onze kinderen."