Palo Alto Networks meldt toename misbruik van zerodaylek in firewalls

Er is een toename van het aantal aanvallen waarbij misbruik wordt gemaakt van een zerodaylek in de firewalls van Palo Alto Networks, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Daarnaast blijkt dat eerder gegeven mitigatie-advies niet meer effectief is en zijn er ook proof-of-concept exploits voor de kwetsbaarheid (CVE-2024-3400) online verschenen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

De kwetsbaarheid is aanwezig in PAN-OS, het besturingssysteem dat op de firewalls van Palo Alto Networks draait. Voor verschillende versies van PAN-OS is inmiddels een hotfix beschikbaar, maar nog zeker zeven versies wachten hierop. In de tussentijd kunnen organisaties die met deze versies werken (10.2.3-h13, 10.2.1-h2, 10.2.2-h5, 10.2.0-h3, 10.2.4-h16, 11.0.1-h4 en 11.0.0-h3) een mitigatie doorvoeren om aanvallen te voorkomen.

In eerste instantie werd aangeraden om telemetrie op het apparaat uit te schakelen, maar dat is geen effectieve mitigatie meer, aldus Palo Alto Networks in een update van het beveiligingsbulletin. Daarin wordt ook meer informatie over de aanvallen gegeven, zoals hoe organisaties kunnen controleren of hun firewall is gecompromitteerd. Via het beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code met rootrechten op de firewall uitvoeren. Aanvallers zouden zeker al sinds 26 maart misbruik van het lek maken.