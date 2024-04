VS klaagt man aan voor beheer van botnet dat ransomware verspreidde

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 37-jarige man uit Moldavië aangeklaagd voor het beheer van een botnet waarmee ransomware en andere malware werd verspreid. Via het botnet zouden de verdachte en zijn handlangers gebruikersnamen en wachtwoorden van besmette computers hebben gestolen en vervolgens gebruikt om via internetbankieren, betalingsverwerkers en webshops geld van slachtoffers te stelen. Het botnet zou alleen in de VS uit duizenden systemen hebben bestaan.

Om verder aan het botnet te verdienen besloot de verdachte het botnet aan andere criminelen te leasen. Die gebruikten het botnet om systemen met ransomware en andere malware te infecteren, waarbij de man uit Moldavië een deel van de inkomsten kreeg, aldus de Amerikaanse Secret Service en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man werd eind 2021 al aangeklaagd, maar de aanklacht is nu pas openbaar gemaakt. De FBI is op zoek naar de verdachte.