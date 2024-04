Franse ondergoedproducent Le Slip Français lekt gegevens 1,5 miljoen klanten

De Franse ondergoedproducent Le Slip Français heeft de persoonsgegevens van 1,5 miljoen klanten gelekt. Het gaat om e-mailadressen, adresgegevens, namen en telefoonnummers die in handen van criminelen zijn gekomen. In sommige gevallen gaat het ook om bestelnummers. Hoe de data kon worden gestolen is niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt melding te hebben gedaan bij de Franse privacytoezichthouder CNIL.

De gelekte e-mailadressen zijn ook in handen gekomen van beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, oprichter van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de 1,5 miljoen gelekte e-mailadressen was 72 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.