Almere: geen realistisch Europees alternatief voor Amerikaanse clouddiensten

Er is geen realistisch Europees alternatief voor Amerikaanse clouddiensten, zo heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere laten weten. Waar mogelijk kijkt de gemeente wel naar Europese oplossingen voor hosting van clouddiensten in lijn met het privacybeleid. GroenLinks en de SP hadden de burgemeester om opheldering gevraagd over het gebruik van clouddiensten van Microsoft. De gemeentelijke organisatie, zoals ambtenaren, gemeenteraad en college, gebruikt voor haar e-mailverkeer de clouddiensten van het Amerikaanse techbedrijf.

Onlangs waarschuwde denktank Clingendael dat de Amerikaanse autoriteiten via clouddiensten bij e-mail van de Nederlandse overheid en bedrijven kunnen en dat Europa afhankelijk is geworden van Amerikaanse Big Tech. "Hoe beziet u deze waarschuwing van Clingendael in het kader van de Almeerse Digitaliseringsstrategie die als belangrijkste doelstelling heeft om zo veel mogelijk gebruik te maken van cloud-oplossingen", zo wilden de partijen weten. Het college moest ook duidelijk maken in hoeverre ze het mogelijk en wenselijk acht dat de Amerikaanse overheid e-mailverkeer van de gemeente kan inzien.

"De Almeerse digitaliseringsstrategie is vooral gericht op het verbeteren en borgen van continuïteit van de (digitale) dienstverlening aan de stad. Daarbij zijn standaarden en cloudtechnologie het fundament van de informatievoorziening", aldus het college (pdf). "Op dit moment is geconstateerd dat er geen realistisch Europees alternatief is voor clouddiensten van partijen van buiten de EU." Wel wordt waar mogelijk gekeken naar Europese oplossingen voor hosting van clouddiensten in lijn met het privacybeleid van de gemeente.

Wat betreft het opvragen van gegevens door de Amerikaanse overheid noemt het college dit 'zeker niet wenselijk'. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken heeft Almere ervoor gekozen om alle e-mails in Ierland op te slaan, zo laat het college aanvullend weten. Dat stelt verder dat de overeenkomst met Microsoft is afgesloten via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en daarom voor alle Nederlandse gemeenten geldt. "De VNG schat het risico op inzien van e-mails door de Amerikaanse overheid als “beperkt”", besluit het college.