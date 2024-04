Zorgverleners lanceren systeem voor compleet digitaal patiëntendossier

Huisartsen en ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben deze week een nieuw systeem gelanceerd voor het delen van patiëntinformatie met elkaar, wat zo voor een "compleet digitaal patiëntendossier" moet zorgen. Uiteindelijk zou het systeem in heel Nederland beschikbaar moeten komen, ook voor bijvoorbeeld GGZ-instellingen en ambulancezorg. Het gebruik van Zorgviewer gebeurt 'enkel en alleen' met toestemming van de patiënt, zo laat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) weten. Zorggebruikers geven de toestemming in het bronsysteem.

Verschillende artsen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans en UMCG gaan als eerste vanuit hun eigen elektronische patiëntendossiers met Zorgviewer werken. Het is de bedoeling dat het aantal gebruikers en de functionaliteit de komende tijd binnen deze en andere zorgorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe stapsgewijs wordt uitgebreid. Uiteindelijk zou elke zorgverlener in Nederland via Zorgviewer bij andere zorgverleners informatie over patiënten moeten kunnen opvragen.

"Zorgviewer maakt het technisch mogelijk dat je bij elkaar in het systeem kunt kijken", zegt Dan Zhang, reumatoloog in het MCL. Het is niet mogelijk om deze gegevens te bewerken, aan te passen of op te slaan in het eigen patiëntendossier. "De gegevens blijven dus ten alle tijde 'bij de bron van waaruit ze worden getoond", aldus de uitleg van Zorgviewer. Ziekenhuizen en huisartsen zijn de eerste gebruikers, maar Zorgviewer komt ook beschikbaar voor andere zorgverleners, waaronder andere ziekenhuizen in de regio, GGZ-instellingen, ambulancezorg, verpleeghuizen en wijkzorgorganisaties.