Google ontdekt bij onderzoek Windows Registry vijftig kernel-kwetsbaarheden

Het Project Zero-team van Google heeft bij een onderzoek naar de Windows Registry vijftig kwetsbaarheden in de Windows-kernel gevonden die inmiddels door Microsoft zijn verholpen. Dat heeft onderzoeker Mateusz Jurczyk in een blogposting bekendgemaakt. In zo'n tachtig procent van de gevallen gaat het om beveiligingslekken waarmee een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten kan verhogen.

"In essentie is het register een hiërarchische database bestaande uit "keys" en "values", die door Windows en applicaties worden gebruikt om allerlei instellingen en configuratiedata op te slaan", aldus de onderzoeker. Het kernelgedeelte van het Windows-register is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ging het bij Windows NT 4.0 nog om 10.000 regels code, dat is met Windows 11 naar zo'n 100.000 regels code gestegen.

Jurczyk deed van mei 2022 tot en met december vorig jaar een uitgebreide audit van de Windows Registry, op zoek naar zogeheten 'local privilege escalation' bugs. Dat leverde zoals gezegd vijftig kwetsbaarheden op. Achttien daarvan waren er volgens de onderzoeker eenvoudig te misbruiken, tien hadden een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Gemiddeld had Microsoft 81 dagen nodig om na de melding met een update te komen.

Google geeft softwareontwikkelaars standaard negentig dagen de tijd om een kwetsbaarheid te verhelpen, anders maakt het de details openbaar. Volgens Jurczyk laat zijn onderzoek zien dat het register een zeer complex onderdeel van de Windows-kernel is, en één met veel potentie voor het vinden van interessante bugs.