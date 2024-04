Duitse politici krijgen hulp van overheid, X en TikTok bij beveiligen accounts

In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen krijgen Duitse politici hulp van de overheid, X, TikTok en LinkedIn bij het beveiligen van hun accounts. Dat meldt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het BSI speelt informatietechnologie een steeds belangrijkere rol in het verkiezingsproces.

"Een groot deel van de politieke meningsvorming vindt tegenwoordig vaak plaats via internet en vooral via sociale media", aldus het BSI. Om kandidaten voor de komende verkiezingen te helpen bij het beveiligen van hun socialmedia-accounts organiseert de Duitse overheidsdienst in samenwerking met verschillende socialmediabedrijven een aantal webinars.

"De primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede digitale veiligheidsmaatregelen ligt bij de politieke partijen en de overige betrokken organisaties zelf", aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de situatie in Nederland. "In nauwe samenwerking met het NCSC draagt de NCTV bij aan adequate informatie- en kennisdeling en adviseert partners over het zorgen voor voldoende veiligheidsbewustzijn en het nemen van passende veiligheidsmaatregelen."