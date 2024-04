Politiechefs roepen overheden op uitrol end-to-end encryptie te stoppen

Europese politiechefs roepen overheden en techbedrijven op om de uitrol van end-to-end encryptie te stoppen, zo meldt Europol dat de oproep publiceerde. Volgens Europol en de politiechefs zorgt end-to-end encryptie ervoor dat techbedrijven en opsporingsdiensten geen toegang meer hebben tot berichten en content die via een dergelijk beveiligde manier worden uitgewisseld. "Daardoor kunnen we het publiek niet meer beschermen", aldus de politiechefs (pdf).

De politiechefs stellen dat samenlevingen niet eerder plekken hebben getolereerd waar opsporingsdiensten geen toegang toe hadden en waar criminelen vrijelijk konden communiceren en kindermisbruik kon 'floreren'. "We kunnen onszelf niet laten verblinden door misdaad. We weten van de bescherming die het darkweb biedt hoe snel en uitgebreid criminelen dergelijke anonimiteit misbruiken", zo claimen ze.

Volgens de politiechefs steunen ze belangrijke innovaties als encryptie. "We accepteren echter geen binaire keuzen tussen cybersecurity of privacy aan de ene kant en openbare veiligheid aan de andere kant." De chefs stellen dat absolutisme aan beide kanten niet behulpzaam is en dat er technische oplossingen bestaan. "Ze vereisen gewoon flexibiliteit van de industrie alsmede overheden." De chefs vragen vervolgens techbedrijven om het berichten en ander verkeer van gebruikers te kunnen inspecteren en overheden voor het invoeren van 'frameworks' waarmee de informatie kan worden opgevraagd.

"Onze huizen binnen worden gevaarlijker dan onze straten, nu misdaad zich naar internet verplaatst. Om onze samenleving en mensen te beschermen, moeten we deze digitale omgeving beveiligen. Techbedrijven hebben een sociale verantwoordelijkheid om een veiligere omgeving te ontwikkelen waar opsporingsdiensten en justitie hun werk kunnen doen. Als politie de mogelijkheid verliest om bewijs te verzamelen, kan onze samenleving mensen niet beschermen zodat ze geen slachtoffer worden", zegt Europol-directeur Catherine De Bolle.

Experts en burgerrechtenbewegingen waarschuwen al jaren dat encryptie geen probleem voor opsporingsdiensten is, die hiervoor de term 'going dark' hebben bedachten. "Het is eigenlijk propaganda en heeft weinig overeenkomst met de werkelijkheid. Zoals we keer op keer zien is encryptie geen belemmering voor politie", liet beveiligingsexpert Bruce Schneier een aantal jaren geleden al weten. Vorige maand stelde burgerrechtenbeweging EDRi dat opsporingsdiensten in een gouden eeuw van surveillance leven met toegang tot meer data van Europese burgers dan ooit te voren. Het CBS rapporteerde onlangs dat traditionele criminaliteit weer vaker wordt gemeld dan online criminaliteit.