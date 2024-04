Politie bezorgd over encryptie: debat rond privacy volledig gepolariseerd

Na Europol en de Britse politie laat ook de Nederlandse politie weten zich zorgen over de uitrol van encryptie te maken. "Het debat rond privacy is volledig gepolariseerd. Je hoeft niet meteen een politiestaat te worden", zegt Henk Geveke, lid van de korpsleiding van de politie, tegenover De Telegraaf.

Vorige week kwamen Europese politiechefs met een oproep aan overheden en techbedrijven om maatregelen te nemen tegen de uitrol van end-to-end encryptie. De chefs stellen dat encryptie politieonderzoeken hindert en er technische oplossingen bestaan waardoor autoriteiten toch toegang kunnen krijgen. "Ze vereisen gewoon flexibiliteit van de industrie alsmede overheden."

"De bedrijven schermen met privacy als grondrecht. Maar er zijn ook slachtoffers met rechten”, laat Geveke weten. Volgens het lid van de korpsleiding maken criminelen die eerder gebruikmaakten van versleutelde diensten zoals EncroChat en SkyECC, die door de autoriteiten offline werden gehaald, nu gebruik van gewone chatdiensten.

"Bedrijven beweren dat ze zelf niet alle communicatie kunnen bekijken. Maar dat klopt niet. Ze schermen vaak met het privacy-aspect. Dat is ook een groot goed, maar slachtoffers hebben ook rechten. En daar hoor je niemand over", aldus Geveke. Hij stelt dat criminelen op dit moment vrijelijk kunnen communiceren op normale platforms. "Dat zijn vrijplaatsen voor de misdaad geworden. Als het echt nodig is kunnen we altijd nog hacken, maar dat is geen proportioneel instrument. We maken liever goede afspraken met de bedrijven."

Net als de Europese politiechefs pleit ook Geveke voor de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de inhoud van versleuteld verkeer. "Er is altijd een tussenweg. Maar helaas is het debat rond privacy volledig gepolariseerd. Je hoeft niet meteen een politiestaat te worden. We willen dit doen omkleed met waarborgen en toestemming van de rechter-commissaris."