SIDN beëindigde vorig jaar achtduizend .nl-domeinen van malafide houder

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, heeft vorig jaar achtduizend .nl-domeinen beëindigd die door een malafide houder waren geregistreerd, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport . In totaal beëindigde SIDN vorig jaar bijna negenduizend domeinen. Het beëindigen van domeinnamen wordt gedaan als de houder niet voldoet aan zijn verplichtingen. In de meeste gevallen wordt een domein beëindigd omdat de gegevens van de houder niet correct blijken te zijn.

"Een opvallend resultaat in het rapport van 2023 is het doorhalen van 8.824 .nl-domeinnamen in het vierde kwartaal”, zegt Danielle Hermsen van SIDN. "Dit was een gevolg van een houder die 8.000 domeinnamen registreerde, maar geen identiteit kon aantonen. De malafide intentie van de houder werd daardoor duidelijk. We beëindigden het abonnement met alle 8.000 domeinnamen, zodat de houder geen schade kon aanrichten."

Sinds vorig jaar oktober is het niet meer toegestaan om een .nl-domeinnaam op naam van een privacy- of proxydienstverlener of een andere derde partij te registreren. "In de praktijk zien we dat domeinnamen die geregistreerd worden met malafide intenties, relatief vaak op naam van een privacy- of proxydienstverlener staan", zegt Chiel van Spaandonk van SIDN. “Om hier effectief tegen op te kunnen treden, moeten wij en opsporingsinstanties weten wie er daadwerkelijk zeggenschap over een domeinnaam heeft. Daarvoor is het van cruciaal belang dat de juiste houdergegevens in het register van SIDN staan."

Vorig jaar ontving SIDN in totaal 62 Notice-and-Takedown (NTD) verzoeken om een domeinnaam offline te halen. "Wij halen een domeinnaam uit de zone als we een melding ontvangen over content op een website die onmiskenbaar (overduidelijk) onrechtmatig of strafbaar is en alle pogingen om de content weg te laten halen door dichter betrokken partijen zijn mislukt", legt de stichting uit. Van de 62 verzoeken werden er 22 toegewezen. In bijna alle gevallen ging het om verzoeken in de categorie 'identiteitsfraude'. Verder werden bijna 2100 domeinnamen wegens phishing offline gehaald.