Politie adviseert locatie-app voor Koningsdag: ook feestje voor zakkenrollers

De politie waarschuwt mensen die morgen Koningsdag gaan vieren om alert te zijn op zakkenrollers en een locatie-app in te schakelen zoals Find my iPhone of Find my Device voor Androidtelefoons. Daarnaast is het verstandig een back-up te maken en, als de telefoon gestolen is, alert te zijn op phishingberichten. Daarvoor waarschuwt René Middag, projectleider mobiel banditisme bij de politie.

"Elke Koningsdag piekt het aantal meldingen van zakkenrollen. Het is ook een feestje voor criminelen", aldus Middag. "Een mooie telefoon kost tegenwoordig al gauw zo’n duizend euro, dus dat levert tweedehands echt nog wel het nodige op. Dat is een aardig verdienmodel. En op dit soort drukke evenementen hebben de dieven het voor het uitzoeken. Bij menig dader vinden we tientallen telefoons."

De projectleider adviseert mensen alert te zijn en hun spullen te stoppen op plekken waar iemand niet zo makkelijk bij kan. Ook raadt hij aan om een locatie-app zoals Find my iPhone of Find my Device voor Android aan te zetten. "Te midden van alle drukte kunnen onze collega’s iemand meestal niet direct helpen. Maar soms kunnen we later op de dag de telefoon alsnog uitpeilen. Dan vinden we vaak meerdere gestolen telefoons. Wel is het zaak dat je er snel bij bent om aangifte te doen. Wacht je een paar dagen, dan is je telefoon al de grens over."

Ook na diefstal van een telefoon is alertheid geboden. "Criminelen kunnen namelijk phishingberichten naar de noodcontacten in de telefoon sturen. Klik je op zo’n linkje, dan geef je hen alsnog toegang tot je vergrendelde telefoon", laat Middag weten. Toch raadt hij aan om regelmatig een back-up te maken. "Je kan met je telefoon betalen, reizen en hebt er zoveel persoonlijke gegevens op staan: je kan bijna niet overzien hoeveel impact diefstal van je telefoon heeft."