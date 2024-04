NS beslist over twee maanden over grootschalige uitrol bodycams

De NS neemt over twee maanden een besluit over de grootschalige uitrol van bodycams onder het personeel. Op dit moment vindt er nog een pilot plaats waarbij zevenhonderd veiligheidsmedewerkers met een dergelijke camera zijn uitgerust. De PVV had de wens geuit om deze proef te stoppen en direct met de uitrol onder al het personeel te beginnen.

"Omwille van de ernst van de toenemende incidentenregen is het wat ons betreft klaar met proberen en is het nu eens tijd voor keiharde maatregelen. Wij willen dat iedere NS-medewerker zich veilig voelt en derhalve verwachten wij van het kabinet dat het zich gaat inspannen om direct, dus per direct, iedere NS-medewerker te voorzien van een bodycam. De tijd van experimenteren is écht afgelopen", liet PVV-Kamerlid Heutink vorige week tijdens een overleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat weten.

"Gezien de laatste ontwikkelingen is er bij NS begrip voor deze wens. Ook omdat de eerste geluiden en ervaringen ten aanzien van de proef positief zijn. NS geeft aan dat de proef over twee maanden eindigt en dat direct daarna een besluit zal volgen", laat demissionair staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens Heijnen moet er tijd zijn om na te gaan hoe de bodycam het effectiefst kan worden ingezet.

"Ook geeft NS aan dat het belangrijk is dat het NS-personeel goed kan wennen en dat er eerst de juiste wordt opgedaan. Bij verkeerd gebruik kan de bodycam in sommige situaties immers een escalerend effect hebben en juist tot meer agressie leiden", voegt de staatssecretaris toe. Ze merkt tevens op dat het een forse investering is om 3700 medewerkers te voorzien van bodycams.

Identiteitscontrole

Tijdens het overleg vorige week ging Heijnen ook nog in op de wens van de NS om personeel identiteitscontroles uit te laten voeren, iets wat nu niet is toegestaan. "Ik snap dit heel erg goed, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de boa's die in publieke of zakelijke dienst zijn. Daar krijgen we dadelijk ook nog een vraag over. Die hebben andere voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om bijvoorbeeld te mogen vragen naar identiteitsbewijzen. Dat is een heel groot probleem in het openbaar vervoer", aldus de staatssecretaris.

Volgens Heijnen is het ministerie van Justitie en Veiligheid hier al volop mee bezig. "Eigenlijk vinden we allemaal dat er meer bevoegdheden zouden moeten zijn, maar het is wettelijk op dit moment gewoon niet mogelijk om die bevoegdheden toe te kennen. We weten dat een wet niet van vandaag op morgen is aangepast. Dan moet je een heel traject door. Ik herken de frustratie, maar vraag wel begrip voor het feit dat je wel moet kijken wat je kunt binnen de handelingskaders die er wettelijk zijn. Dat is dus wel echt een issue. Daar lopen we heel hard tegen aan in sommige gevallen, en dat is superfrustrerend."