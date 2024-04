EU wil dat digitale euro goed met andere betaalsystemen kan samenwerken

EU-landen willen dat de digitale euro goed met andere betaalsystemen, zowel publiek als privaat, kan samenwerken. Dat moet onder andere voor grensoverschrijdend gebruik gaan zorgen. Dat schrijft demissionair minister Van Weyenberg van Financiën in een verslag over een overleg van de Eurogroep dat eerder deze maand plaatsvond. Tijdens het overleg van de Eurogroep kwam de Europese Centrale Bank (ECB) met een update van haar voorbereidende werk voor een digitale euro.

"In deze update ging de ECB in op de digitale euro als een mogelijke manier om publiek geld toegankelijk te houden in een steeds meer digitale economie. Hierbij plaatste de ECB het initiatief voor een digitale euro in de context van strategische autonomie en de ontwikkeling van CBDCs in landen buiten de EU", aldus de minister. Ook werd meer informatie gegeven over de technische uitwerking van een digitale euro.

"In de discussie in de Eurogroep was veel aandacht voor de interoperabiliteit van een digitale euro met andere, zowel private of publieke, betaalsystemen. Lidstaten benadrukten dat de onderliggende infrastructuur voor een digitale euro goed zou moeten kunnen samenwerken met andere betaalsystemen", voegt Van Weyenberg toe. Volgens de minister kan interoperabiliteit voor innovatie zorgen, omdat bedrijven de digitale euro in hun eigen systemen kunnen integreren, en maakt het grensoverschrijdend gebruik van een digitale euro mogelijk.

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De wettelijke basis voor de invoering van een digitale euro wordt besproken in de Ecofinraad. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. De digitale euro werd deze maand echter niet door de Ecofinraad besproken.

"De ECB kan niet overgaan tot uitgifte van een digitale euro zonder een akkoord van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over de door de Europese Commissie voorgestelde verordening betreffende de vaststelling van de digitale euro", laat Van Weyenberg verder in zijn verslag weten.