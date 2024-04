Privacyklacht tegen OpenAI wegens valse persoonsinformatie ChatGPT

Privacystichting noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht tegen OpenAI ingediend wegens valse informatie over personen die door ChatGPT wordt gegeven. De AVG verplicht dat informatie over personen nauwkeurig is en dat ze volledige toegang tot opgeslagen informatie hebben, alsmede informatie over de bron. Iets dat bij ChatGPT niet het geval is, aldus noyb.

"Het bedrijf kan daarnaast niet zeggen waar de data vandaan komt of wat ChatGPT over individuele personen heeft opgeslagen. Het bedrijf is zich bewust van dit probleem, maar lijkt het niets te kunnen schelen", stelt de privacystichting verder. Die voegt toe dat personen onder de AVG het recht op rectificatie hebben als data onnauwkeurig is en een verzoek kunnen doen om verkeerde informatie te verwijderen. Daarnaast zijn bedrijven onder het recht op inzage verplicht om aan te geven welke informatie ze over personen bezitten en wat de bron is.

"Het verzinnen van valse informatie is vrij problematisch op zichzelf. Maar als het gaat over valse informatie over personen kan het ernstige gevolgen hebben. Het is duidelijk dat bedrijven niet in staat zijn om chatbots zoals ChatGPT te maken die aan Europese wetgeving voldoen wanneer ze data over individuen verwerken. Als een systeem geen nauwkeurige en transparante resultaten kan produceren, kan het niet worden gebruikt om data over individuen te genereren. De technologie moet de wettelijke vereisten volgen, niet andersom", zegt Maartje de Graaf, advocaat bij noyb.

De privacystichting heeft nu de Oostenrijkse privacytoezichthouder verzocht om de gegevensverwerking van OpenAI te onderzoeken en de genomen maatregelen om de nauwkeurigheid van verwerkte persoonsgegevens te verzekeren. Verder wil noyb dat de Oostenrijkse toezichthouder OpenAI dwingt om aan toegangsverzoeken te voldoen en de verwerking in lijn met de AVG te brengen. Als laatste wil noyb dat OpenAI een boete krijgt opgelegd om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich in de toekomst aan de wet houdt.