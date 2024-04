AIVD zette bijzondere bevoegdheden vorig jaar veel vaker in

De AIVD heeft vorig jaar veel vaker bijzondere bevoegdheden, zoals de hackbevoegdheid en 'snapshotten' van internetverkeer, ingezet dan het jaar daarvoor, zo laat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in het vandaag gepubliceerde jaarverslag weten. Ook werden verzoeken voor de inzet van IMSI-catchers gedaan.

De TIB houdt toezicht op de inzet van bijzondere bevoegdheden door de inlichtingendiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Vorig jaar beoordeelde de TIB bijna 3400 verzoeken om de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD. Een stijging van bijna zeventien procent ten opzichte van 2022.

De stijging van het aantal verzoeken komt volledig voor rekening van de AIVD. De inlichtingendienst deed 22 procent meer verzoeken, terwijl het aantal verzoeken van de MIVD met vijf procent afnam. Van de bijna 3400 verzoeken werden er 148 door de TIB als onrechtmatig beoordeeld. Zowel bij de AIVD als MIVD is er een toename van het aantal onrechtmatig beoordeelde verzoeken.

Bij de AIVD verdubbelde het aantal onrechtmatigheidsoordelen tot bijna vier procent. Bij de MIVD ging het om meer dan een verdubbeling, van drie procent in 2022 naar 6,3 procent vorig jaar. De voornaamste reden om een verzoek als onrechtmatig te beoordelen is dat de motivering onvoldoende is. In deze gevallen zegt de TIB dat het geen volledige informatie heeft om een goede beslissing te nemen. Daarna komt het ontbreken van een noodzaak om de bevoegdheid in te zetten het meeste voor.

Spoedverzoeken

In het geval van spoedgevallen kunnen de inlichtingendiensten een beroep doen op de inzet van een speciale bevoegdheid, voordat de toestemming van de minister is voorgelegd aan de TIB. De minister moet ook in spoedeisende gevallen wel altijd eerst toestemming verlenen. Bij het gebruik van de spoedprocedure beoordeelt de TIB naast de rechtmatigheid van de inzet van de betreffende bijzondere bevoegdheid ook of de spoedprocedure terecht is ingeroepen.

Vorig jaar werd de spoedprocedure 193 keer door de inlichtingendiensten ingeroepen, tegenover 129 gevallen een jaar eerder. Een toename van vijftig procent. Een deel van de toename komt door het feit dat de AIVD in een onderzoek, waar verschillende operaties onder vallen, 24 keer, voor meerdere verschillende bevoegdheden, heeft verzocht om de spoedprocedure toe te passen. Volgens de TIB is vorig jaar zeven keer een spoedprocedure niet rechtmatig ingeroepen.

Verder werd de TIB vorig jaar ruim vierhonderd keer verzocht om een verzoek van de AIVD met voorrang te behandelen. Het is dit jaar de eerste keer dat deze verzoeken bij de TIB apart zijn geregistreerd en er kan dan ook geen vergelijking worden gemaakt met voorgaande jaren. De TIB heeft echter de indruk dat er niet eerder voor zoveel verzoeken voorrang is gevraagd.

Snapshots kabelverkeer

De TIB heeft vorig jaar ook meerdere verzoeken beoordeeld met betrekking tot 'snapshotten', het verkrijgen van momentopnamen van data door middel van kabelinterceptie. De verzoeken zijn zowel rechtmatig, als niet rechtmatig beoordeeld. In alle beslissingen ging het vooral om de verhouding tussen de omvang van de te verkrijgen hoeveelheid data en het mogelijke gebruik daarvan aan de ene kant en de vereisten van proportionaliteit en gerichtheid aan de andere kant.

Bij meerdere snapshotverzoeken die halverwege 2023 werden gedaan oordeelde de TIB dat die onrechtmatig waren, omdat het aannemelijk was dat, in strijd met de toezeggingen van de ministers ook 'Nederland-Nederland' verkeer zou worden onderschept. Daarnaast heeft de TIB de verzoeken ook onrechtmatig beoordeeld vanwege het feit dat er door de minister toestemming was gegeven om een extract van een gemaakte snapshot te delen met een buitenlandse dienst. Omdat de omvang van het extract niet nader gemotiveerd was kon de mogelijke inbreuk hierdoor niet worden gewogen.

In het najaar van 2023 hebben de diensten de verzoeken aangepast en opnieuw ingediend, die vervolgens door de TIB zijn goedgekeurd. Daarbij wijst de toezichthouder naar een nota waarin de minister eerder gedane toezeggingen over Nederland-Nederland verkeer nuanceert. "De TIB is van oordeel dat hierdoor een andere situatie is ontstaan. Voor een Nederlandse burger is niet uit te sluiten dat ook Nederland-Nederland verkeer met behulp van kabelinterceptie kan worden geïntercepteerd in bredere onderzoeken van de diensten. De eerdere grond voor onrechtmatigheid is daarmee weggenomen", zo laat de toezichthouder weten.

Inzet zerodaylekken, hackoperaties en IMSI-catchers

Als de inlichtingendiensten van plan zijn om bij het uitvoeren van de hackbevoegdheid een zerodaylek te gebruiken wordt dit eerst voorgelegd aan de minister en aan de TIB. "Het expliciet daarvan voorleggen aan de minister en de TIB is noodzakelijk, voornamelijk omdat de gevolgen bij het eventueel uitlekken van een dergelijke onbekende kwetsbaarheid potentieel zeer verstrekkend kunnen zijn", legt de toezichthouder uit.

Vorig jaar kwam de TIB tot het oordeel dat de toestemming voor een verzoek niet rechtmatig is gegeven omdat uit het verzoek onvoldoende duidelijk was of de dienst van plan was een zerodaylek in te zetten. Het verzoek gaf hierover geen uitsluitsel en de TIB kwam daardoor tot het oordeel dat de toestemming om die reden niet rechtmatig was verleend.

Een ander verzoek dat de TIB als onrechtmatig beoordeelde betrof een strategische hackoperatie op een 'non-target'. In het kader van deze hackoperatie gaf de minister toestemming aan de dienst om bestanden van dit non-target periodiek te verkrijgen om te zien of een target gebruik maakt van dit non-target. "Uit de beschreven werkwijze volgt dat het mogelijk is dat (dezelfde) gegevens van personen die niet in de aandacht van de dienst staan, en dat ook nooit zullen staan, telkens opnieuw door de diensten worden verworven, bewaard en verwerkt. De gegevens die het stempel ‘niet-relevant’ hebben gekregen, worden ongeacht dat stempel kennelijk telkens opnieuw verworven", voegt de toezichthouder toe, die oordeelde dat deze werkwijze niet aan de wet voldoet.

Verder wilden de diensten vorig jaar ook meerdere keren IMSI-catchers inzetten. Dit apparaat doet zich voor als een basisstation voor mobiele telefonie waar mobiele telefoons in de buurt zich bij aanmelden. De mobiele telefoons laten bij het aanmelden kenmerken zoals IMSI- en IMEI-nummer achter, en worden vervolgens doorgestuurd naar een echte telefoonmast.

Volgens de diensten kan de IMSI-catcher als een registratiemiddel worden aangemerkt, maar de TIB stelt dat er sprake is van actieve scanapparatuur. "Het feit dat de huidige generatie IMSI-catchers geen inhoud afvangt doet hier naar het oordeel van de TIB niet aan af aan", aldus de toezichthouder. Hierdoor zijn verzoeken waar dit punt speelt door de TIB meerdere keren als onrechtmatig beoordeeld.

Autoriteit Nationale Veiligheid

Voor de lange termijn zegt de TIB met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) samen toe te werken naar één Autoriteit Nationale Veiligheid. "De technologische ontwikkelingen zoals AI, gezichtsherkenning, quantumcomputing en deepfakes, gaan snel. Ook werken de diensten steeds meer samen met vergelijkbare diensten in andere landen. Het belang om oog te blijven houden voor de balans tussen de bescherming van grondrechten en inbreuk op grondrechten wordt alleen maar groter" aldus de toezichthouder.