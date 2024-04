Minister: online gebiedsverbod Amsterdam opgelegd als noodbevel

Vorige maand legde burgemeester Halsema voor het eerst in Amsterdam een online gebiedsverbod op aan een lid van een rapgroep. Hiervoor gebruikte ze haar noodbevelsbevoegdheid, zo laat demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten (pdf). Deze zaak is dan ook niet vergelijkbaar met het online gebiedsverbod dat de Utrechtse burgemeester Dijksma door middel van een algemene plaatselijke verordening wilde opleggen en wat volgens de rechter onrechtmatig was.

Begin vorig jaar maakte burgemeester Halsema bekend dat ze door wil gaan met het online gebiedsverbod in haar gemeente, ondanks de uitspraak van de rechter in de zaak rond het Utrechtse online gebiedsverbod. Volgens Halsema beperkt de rechter met zijn uitspraak de mogelijkheden die er zijn om tegen dergelijke online uitingen op te treden, maar worden 'veel vragen' met het vonnis niet beantwoord.

"Ik ben van mening dat een online gebiedsverbod meer kans van slagen heeft op basis van bevoegdheden van de burgemeester in de Gemeentewet (niet de APV). Amsterdam gaat dan ook door op de ingeslagen weg en zal bij een toekomstige casus bepalen of die geschikt is voor het uitlokken van een nieuw proefproces om zo meer juridische duidelijkheid te verkrijgen", zo stelde Halsema destijds.

Vorige maand liet de Amsterdamse burgemeester aan de gemeenteraad weten dat zich een 'geschikte casus' had aangediend om voor het eerst een online gebiedsverbod op te leggen, wat ook was gedaan. "U zult begrijpen dat ik vanwege de privacy en het uitsluiten van herleidbaarheid de details achterwege dien te laten. Wel kan ik aangeven dat de casus betrekking heeft op een lid van een rapgroep", legde Halsema uit. De persoon in kwestie zou bedreigingen tegen leden van een andere rapgroep hebben geuit.

"Vanwege eerdere ernstige geweldsincidenten tussen bedoelde groepen, is hierdoor de vrees ontstaan dat deze online bedreigingen zullen bijdragen aan een verdere escalatie van het conflict in de publieke ruimte. Het online gebiedsverbod strekt ertoe te voorkomen dat dergelijke online dreigementen opnieuw worden geuit", schreef Halsema in een brief aan de gemeenteraad (pdf).

Naar aanleiding van het online gebiedsverbod in Amsterdam vroeg D66-Kamerlid Sneller de minister om opheldering. Hij wilde weten waarom het Utrechtse gebiedsverbod door de rechter werd teruggefloten, maar burgemeester Halsema nu toch een online gebiedsverbod heeft opgelegd. "De burgemeester van Amsterdam heeft mij laten weten dat zij gebruik heeft gemaakt van haar noodbevelsbevoegdheid", reageert Yesilgöz. "De zaken zijn dus niet vergelijkbaar."

"Bent u voornemens om eindelijk uw rol als landelijk wetgever op te pakken en de Kamer een alternatief voorstel te sturen om online opruiing aan te pakken zodat burgemeesters niet langer genoodzaakt zijn om ongrondwettelijke maatregelen in te zetten?", had het D66-Kamerlid ook gevraagd. Eind vorig jaar stuurde de minister een advies van de Landsadvocaat over de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen naar de Tweede Kamer. Yesilgöz zegt dat ze uiterlijk volgende maand met een beleidsreactie op het advies komt.