Rechter zet voorlopig streep door online gebiedsverbod burgemeester Halsema

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft voorlopig een streep gehaald door het eerste online gebiedsverbod van de Amsterdamse burgemeester Halsema. Het online gebiedsverbod werd opgelegd aan het lid van een rapgroep, die hier tegen in beroep ging. Halsema kijkt al enige tijd naar het toepassen van een dergelijk middel en maakte vorige maand bekend dat het voor het eerst was toegepast.

Het verbod houdt vooralsnog geen stand bij de rechter, die in een voorlopig oordeel stelt dat het belang van de betrokkene om berichten op sociale media te plaatsen zwaarder weegt dan het belang om de openbare orde te handhaven, zo schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad (pdf). Dit betekent dat de betrokkene voorlopig weer berichten mag plaatsen gedurende de bezwaarprocedure. "Het oordeel is dus nog niet definitief. In bezwaar en beroep kan anders worden geoordeeld", aldus de burgemeester.

De rechter liet meewegen dat het onduidelijk is of het noodbevel juridisch standhoudt, het een vergaande maatregel betreft en vooralsnog onvoldoende is onderbouwd dat de berichten van de persoon in kwestie een reële vrees op wanordelijkheden meebrengen. Volgens Halsema heeft de rechter de vele juridische vragen die in deze kwestie voorliggen en waarover het college graag duidelijkheid had gekregen niet beantwoord. Het gaat onder andere om de vraag of - en onder welke voorwaarden - online kan worden opgetreden op grond van de Gemeentewet.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de voorgelegde vraag zich niet leent voor de behandeling in een voorlopige voorzieningsprocedure, omdat het een complexe rechtsvraag is die niet eerder is beantwoord en waar verschillende wetenschappers kritische kanttekeningen bij plaatsen. Ook de vraag of sprake is van een (on)toelaatbare beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting, leent zich volgens de rechter niet voor een voorlopige voorzieningenprocedure.