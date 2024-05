Privacy First hekelt verplichte registratie voor bijwonen Dodenherdenking

Stichting Privacy First is niet te spreken over de verplichte registratie voor het kunnen bijwonen van de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Wie aanwezig wil zijn moet zich registreren en daarbij voor- en achternaam en e-mailadres opgeven. Tevens wordt hierbij informatie over de internetbrowser en het gebruikte apparaat verwerkt, zo blijkt uit het privacybeleid.

De gemeente en het Nationaal Comité 4 en 5 claimen dat de maatregel nodig is voor een 'waardig, beheerst en veilig verloop' van de Nationale Herdenking op de Dam. Vincent Böhre, directeur-jurist bij Privacy First, noemt de maatregel ironisch. "Het Comité heeft de anonimiteit van burgers te respecteren. Juist in de Tweede Wereldoorlog is gebleken hoe belangrijk het is om anoniem te kunnen zijn in de openbare ruimte", zo laat hij tegenover Binnenlands Bestuur weten.

Volgens Böhre is niet duidelijk waarom namen van aanwezigen moeten worden verzameld. Daarnaast brengt de registratie ook allerlei risico's met zich mee. Zo worden de tickets om de Dodenherdenking bij te wonen aangeboden via een platform van een Engelse multinational en zouden kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de gegevens die in het systeem zijn opgeslagen, zoals inbrekers.

Uit het privacybeleid blijkt ook dat gegevens met derden kunnen worden gedeeld 'als dat nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren' of in het 'algemeen belang'. Er kan dan ook niet worden uitgesloten dat de gegevens bijvoorbeeld bij de politie of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) terechtkomen. Wat betreft de bewaarduur van de gegevens wordt gesteld dat die "niet langer dan strikt noodzakelijk en toegestaan" worden bewaard, maar een exacte tijdsduur wordt niet gegeven.

De gemeente en het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben over de verplichte registratie geen contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gehad, zo laat de privacytoezichthouder tegenover het AD weten. De AP stelt dat een burgemeester maatregelen kan nemen om de openbare orde te beschermen, zoals beperkingen aan de toegang tot openbare bijeenkomsten.