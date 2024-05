Cryptobeurs Bitvavo lekt persoonsgegevens 'beperkte groep gebruikers'

Cryptobeurs Bitvavo heeft van een 'beperkte groep gebruikers' de persoonsgegevens gelekt. Het gaat om voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, bankrekeningnummer, recent handelsvolume en laatste drie cijfers van het telefoonnummer zo blijkt uit een e-mail die het bedrijf naar getroffen klanten verstuurde. Meerdere klanten laten op Reddit en X weten dat ze het bericht hebben ontvangen.

Details over het datalek zijn niet gegeven, maar een gebruiker stelt dat Bitvavo hem heeft laten weten dat het onderzoek nog gaande is. Volgens de cryptobeurs is het geld van gebruikers veilig en zijn er geen aanwijzingen dat wachtwoorden zijn gecompromitteerd. Als voorzorg wordt gebruikers echter aangeraden om hun wachtwoord te wijzigen. Van hoeveel gebruikers de gegevens zijn gelekt en hoe dit mogelijk was wordt niet gemeld.