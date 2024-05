Ombudsman roept Brussel op documenten chatcontrole openbaar te maken

omdat openbaarmaking de openbare veiligheid, commerciële belangen, het beslissingsproces en juridisch advies



Open besluitvorming



De Europese Unie heeft invloed op het leven van miljoenen Europeanen. Daarom is het belangrijk dat de besluitvorming in alle openheid plaatsvindt. De Commissie is altijd open over besluiten die worden voorbereid en geeft daarbij graag de gelegenheid tot inspraak.



Dit transparantiebeleid houdt onder meer in dat burgers het recht hebben om te weten wie er geld ontvangt van de EU en om documenten in te zien die een rol spelen in de wetgeving.



De mening van de burgers weegt zwaar in de besluitvorming van de EU. Over belangrijke zaken kunnen ze bijvoorbeeld een petitie richten tot de leden van de Europese Commissie. De departementen van de Commissie zullen hierop altijd schriftelijk reageren.

Idd wanbestuur, doe ook de sms'jes van von der Leyden erbij. Ik snap ook wel waarom ze voor zichzelf al een uitzondering hebben ingebakken. Controle alleen voor het pleps.Hoe kan dit, het opsporen van KP zou niets met openbare veiligheid of commerciele belangen te maken moeten hebben.Het beslissingsproces zou gebaat moeten zijn bij transparantie, dat zegt de EC zelf ook explicietEn juridich advies? Tip, als je advocaten zeggen dat het een slecht idee is en niet houdbaar in de rechtzaak. Bedenk je eens waar je mee bezig bent. Als het andersom is dan is het toch juist een boost voor de wet om de juridische onderbouwing vrij te geven.