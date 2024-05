'Autofabrikanten breken belofte over delen locatiegegevens met politie'

Amerikaanse senatoren hebben de Amerikaanse toezichthouder FTC opgeroepen een onderzoek naar autofabrikanten in te stellen, omdat die hun belofte over het delen van locatiegegevens met politie hebben gebroken (pdf). De autofabrikanten hadden aangegeven dat ze locatiegegevens van de voertuigen van hun klanten alleen na een gerechtelijk bevel met opsporingsdiensten zouden delen, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren.

De Amerikaanse senator Ron Wyden deed onderzoek naar dit beleid en ontdekte dat Toyota, Nissan, Subaru, Volkswagen, BMW, Mazda, Mercedes-Benz en Kia locatiegegevens zonder gerechtelijk bevel delen. Deze autofabrikanten verstrekken de data na een dagvaarding, waar geen goedkeuring van een rechter voor is vereist, aldus Wyden. Fabrikanten GM, Ford, Honda, Stellantis en Tesla vereisen wel een gerechtelijk bevel om locatiegegevens aan politie te verstrekken en alleen Tesla informeert eigenaren over dergelijke dataverzoeken.

"Autofabrikanten hebben consumenten niet alleen in het duister gehouden over hun daadwerkelijke werkwijze, maar meerdere bedrijven hebben consumenten meer dan een decennium misleid door de eigen vrijwillige privacyprincipes van de sector niet na te komen. Daarom verzoeken wij de FTC deze misleidende claims van autofabrikanten te onderzoeken, alsmede de schadelijke manier waarop ze gegevens bewaren", aldus senatoren Wyden en Edward Markey.

Volgens de senatoren kan het niet beschermen van de privacy van Amerikanen gevaarlijke gevolgen hebben. "Voertuiglocatiegegevens kunnen intieme details over het leven van iemand prijsgeven, waaronder van personen die in andere staten zorg zoeken, demonstraties bijwonen, geestelijke gezondheidszorgprofessionals bezoeken of behandeld willen worden voor hun verslaving", voegt Wyden toe.