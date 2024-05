Luchtvaartmaatschappij Qantas lekte passagiersgegevens via app

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft van een onbekend aantal passagiers de gegevens gelekt. Passagiers die op de Qantas-app inlogden kregen vlucht- en reservergingsgegevens van andere passagiers te zien, zoals naam en vluchtgegevens. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het datalek door een 'technisch probleem' veroorzaakt dat mogelijk verband houdt met recente systeemaanpassingen.

Qantas stelt dat er processen zijn om te voorkomen dat klanten aan boord kunnen met de boardingpass van andere passagiers. Er zijn geen meldingen dat dit is gebeurd, aldus de verklaring. Ook stelt de luchtvaartmaatschappij dat het niet mogelijk was om loyaliteitspunten van andere klanten te gebruiken. Inmiddels zou de app weer naar behoren moeten werken. Het Australische 7News meldt dat passagiers stellen dat ze reizen van andere passagiers konden annuleren en elke keer dat ze op de app inlogden steeds gegevens van een ander account te zien kregen.

Een Australische techexpert laat tegenover 9News weten dat hij in vijftien minuten gegevens van zeker twaalf mensen heeft gezien, waaronder hun boardingpass. "Het ding met een boardingpass is dat het een qr-code heeft, die tot de vlucht geldig blijft. Zelfs als ze het probleem oplossen, blijft die boardingpass geldig. Qantas moet alle boardingpassen op z'n minst opnieuw uitgeven, wat voor chaos zal zorgen bij mensen die hun boardingpass in een digitale wallet op hun smartphone hebben opgeslagen."