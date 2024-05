AP: supermarkt maakt met gezichtsherkenning forse inbreuk op privacy klant

Supermarkten die gezichtsherkenning willen inzetten om winkeldiefstal tegen te gaan of eigendommen en medewerkers te beschermen maken hierbij een forse inbreuk op de privacy van klanten, waarbij de privacy zwaarder weegt dan de private belangen van de supermarkt. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een vandaag gepubliceerd juridisch kader over de inzet van gezichtsherkenning (pdf).

Volgens de privacytoezichthouder is het toepassen van gezichtsherkenning in de meeste gevallen verboden. Eén van de uitzonderingen is dat de inzet van gezichtsherkenning noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. In het geval gezichtsherkenning wordt ingezet om iemands identiteit te bevestigen is dit niet toegestaan. Een andere uitzondering is dat gebruikers in alle vrijheid uitdrukkelijke toestemming geven.

In het gepubliceerde kader geeft de AP het voorbeeld van een supermarkt die gezichtsherkenning wil inzetten om diefstal tegen te gaan en om eigendommen en medewerkers te beschermen. De supermarkt zou klanten hierbij om toestemming willen vragen, maar volgens de privacytoezichthouder is het in de praktijk voor een supermarkt waarschijnlijk onmogelijk om van elke klant uitdrukkelijke toestemming te vragen. Deze uitzonderingsgrond is dan ook waarschijnlijk niet bruikbaar voor een supermarkt.

Wanneer een supermarkt met gezichtsherkenning als doel heeft om eigendommen en medewerkers te beschermen, kan dit belang weliswaar zwaarwegend zijn, maar volgens de AP lijkt er geen sprake van zwaarwegende algemene belangen te zijn. "Het inzetten van gezichtsherkenning is bovendien een forse inbreuk op de privacy van alle bezoekers en dit weegt zwaarder dan de zwaarwegende private belangen van de supermarkt." De Autoriteit Persoonsgegevens stelde in 2020 dat het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning in supermarkten alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan.