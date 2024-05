Van Huffelen: vooraf controleren websites gevaar voor vrijheid van meningsuiting

Het vooraf controleren van de inhoud van een website brengt de vrijheid van meningsuiting in gevaar. Daarnaast is het niet aan de overheid om te bestempelen wat desinformatie is, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over nieuwssites die 'pro-Chinese desinformatie' verspreiden (pdf).

Kamerleden Piri en Kathmann wilden weten welke poortwachters er zijn die toezicht houden op nieuw aangemaakte websites en in hoeverre het mogelijk is om in een vroeg stadium al te signaleren dat een nieuwe website onderdeel is van een buitenlandse desinformatiecampagne. "Op het moment dat een domeinnaam wordt geregistreerd in het domeinnaamsysteem (DNS) is nog niet bekend voor welke diensten, bijvoorbeeld email of een website, de domeinnaam gebruikt zal gaan worden. Het is dus bij de registratie van een domeinnaam niet mogelijk om het karakter van de website te duiden", reageert de staatssecretaris.

Volgens Van Huffelen ligt het niet voor de hand om beheerders van domeinnamen een verantwoordelijkheid te geven in de bestrijding van desinformatie. "De enige interventie die beheerders van domeinnamen tot hun beschikking hebben is om een domein in het geheel ontoegankelijk te maken. Als een domein tevens wordt gebruikt voor de verspreiding van legale inhoud dan kan het ontoegankelijk maken een disproportionele beperking van de vrijheid van meningsuiting inhouden", legt ze uit.

Piri en Kathmann vroegen ook of de betreffende pro-Chinese websites nader worden onderzocht om dergelijke 'nepsites' voortaan sneller te detecteren. Van Huffelen stelt dat 'nepsites’ als zodanig geen bestaand fenomeen is. "Het gaat hier om websites die misleidende informatie bevatten. Het vooraf controleren van de inhoud van een website brengt vrijheid van meningsuiting in gevaar. Daarnaast is het bestempelen van desinformatie als zodanig en factchecken geen taak van overheden."

De staatssecretaris voegt toe dat wanneer blijkt dat de inhoud van een website bijvoorbeeld de nationale veiligheid, volksgezondheid, maatschappelijke of economische stabiliteit in gevaar brengt, de overheid wel kan optreden en desinformatie kan tegenspreken.